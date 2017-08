Serge Pauwels als kopman naar de Vuelta: "Wil graag een ritzege meepikken"

Etappewinst, een doel waar ook nieuwbakken kopman Serge Pauwels zich in kan vinden. "De Vuelta is meestal een straffe race met veel klimwerk, daarom ook dat we veel klimmers meenemen. We hebben een sterke groep die kan meedingen voor enkele ritoverwinningen", reageert Pauwels.

"Na de Tour heb ik een korte pauze genomen, maar de afgelopen week heb ik weer volop getraind. Ik hoop dat ik de goede rit uitpik om voor mijn kansen te gaan."