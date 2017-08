De Vreese (28) debuteert in grote ronde tijdens Vuelta: "Sky is sterk, maar Astana ook"

De Vreese: "Team Sky is sterk, maar Astana ook" De Vreese: "Team Sky is sterk, maar Astana ook"

Zaterdag gaat de Vuelta van start met een korte ploegentijdrit in Nîmes. Voor Laurens De Vreese wordt het zijn vuurdoop in een grote ronde, toch opmerkelijk gezien hij al 28 is. De Astana-renner zal er vooral moeten knechten voor kopman en kanshebber voor het eindklassement Fabio Aru.