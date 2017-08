Cofidis pakt Vanbilsen en Van Genechten mee naar Vuelta, BMC doet het zonder Belgen

Voor Van Genechten en Vanbilsen wordt het allebei de tweede Vuelta. Vorig seizoen liet Van Genechten in het truitje van IAM Cycling van zich spreken met ritwinst. Vanbilsen verging het minder goed, hij gaf op in de 14e rit.

Daniel Navarro is de kopman bij Cofidis. De Spanjaard werd in 2013 9e in de Tour en in 2014 10e in de Vuelta.