Froome kent zijn knechten: "Sky had nog nooit zo'n sterk team in de Vuelta"

Froome wil na drie tweede plaatsen (2011, 2014 en 2016) en een vierde plaats (2012) eindelijk eens de eindzege pakken in de Ronde van Spanje.

Team Sky rekent daarvoor op Ian Stannard, Christian Knees, David Lopez, Wout Poels, Mikel Nieve, Gianni Moscon, Salvatore Puccio en Diego Rosa. Een selectie waar de kopman heel tevreden over is.

"Ik denk niet dat we al met een sterker team naar de Vuelta zijn getrokken. Het lijkt alsof we dit jaar meer op missie zijn, dit seizoen mikken op de dubbel is een grote motivatie geweest."

Froome kan de derde renner ooit worden die in één seizoen zowel de Ronde van Frankrijk als de Vuelta heeft gewonnen. "Dit jaar heeft hij de kans om geschiedenis te schrijven en zich voorgoed als één van de allergrootsten van deze sport te manifesteren", zegt Dave Brailsford, manager van Team Sky.