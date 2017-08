Edward Theuns mag Contador helpen om in schoonheid afscheid te nemen

De 26-jarige Theuns start komend weekend in zijn tweede grote ronde. Vorig jaar was de Oost-Vlaming erbij in de Ronde van Frankrijk. Hij moest toen opgeven na een loodzware val in een tijdrit waarbij hij een ruggenwervelbreuk opliep.

Nu krijgt hij een nieuwe kans in de Vuelta. Onze landgenoot bewees vorige week in de Binckbank Tour al dat hij in vorm is met een zege in de vierde etappe.

Alberto Contador is de kopman van de selectie. Hij hangt na de Ronde van Spanje zijn fiets aan haak hangt. Voor de sprints rekent Trek-Segafredo op John Degenkolb. De Duitser won al tien ritten in de Vuelta en pakte in 2014 de puntentrui mee naar huis.

Voorts bestaat de selectie uit de Fransman Julien Bernard, de Nederlander Koen de Kort, de Spanjaarden Jesus Hernandez en Markel Irizar, de Colombiaan Jarlinson Pantano en de Amerikaan Peter Stetina.