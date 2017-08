Nibali gaat met vertrouwde helpers op zoek naar eindzege in de Vuelta

Nibali won de Vuelta in 2010. Drie jaar later werd hij tweede, na de verrassende Chris Horner. Dit jaar gaat hij opnieuw op zoek naar de eindzege. Hij krijgt vijf ploegmaats mee die ook al met hem meegingen naar de Giro.

Dat zijn de Italianen Valerio Agnoli, Franco Pellizotti, Giovanni Visconti en Manuele Boaro en de Spanjaard Javier Moreno. Antonio, broer van Vincenzo, is er ook bij net als de Sloveen Domen Novak en de Spanjaard Ivan Cortina.

"Ik heb hard gewerkt en ben klaar voor deze nieuwe uitdaging", vertelt Nibali vijf dagen voor de start. "Het is een zwaar parcours maar ik hou er wel van. De concurrentie is heel stevig en als je kijkt naar de kleine verschillen in de Giro en de Tour, weet je dat je geen moment afgeleid mag zijn. Er moet veel geklommen worden maar ook de tijdrit over ruim 40 km in Navarra kan beslissend zijn."