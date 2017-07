Geen Vuelta voor Dumoulin, wel Belgische en Canadese wedstrijden

In mei verbaasde Tom Dumoulin de wereld en ook een beetje zichzelf door de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven. Toen al liet hij weten dat het WK tijdrijden in Bergen zijn tweede grote doel van het jaar zou worden.

Het WK vindt midden september plaats in Bergen, maar Dumoulin kiest er niet voor om de weken ervoor warm te draaien in Spanje. Zijn eerstvolgende wedstrijd wordt de Clasica San Sebastian, daarna verschijnt hij aan de start van de Binck Bank Tour, de opvolger van de Eneco Tour.

Met ook nog het Canadese tweeluik in Montréal en Québec onder zijn gordel zou Dumoulin helemaal in orde moeten zijn om Martin, Dennis en co partij te geven in Noorwegen.