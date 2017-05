Vuelta-koning Heras krijgt 725.000 euro (half jaarsalaris) schadevergoeding

Roberto Heras hing in 2005 zijn fiets aan de wilgen, nadat hij positief had getest op epo in de Ronde van Spanje. De klimgeit had die Vuelta nog als eindwinnaar afgesloten, maar verloor zijn eindzege en werd voor 2 jaar geschorst door de Spaanse wielerbond.

Heras ging in beroep omdat hij vond dat zijn bloedmonsters niet goed waren bewaard. Het Spaanse gerecht gaf hem in 2012 gelijk, waardoor hij opnieuw 4 eindzeges (2000, 2003, 2004 en 2005) telde. Daarmee is Heras alleen recordhouder.

De Spanjaard eiste ook een miljoen euro schadevergoeding van de Spaanse autoriteiten. Het hof bracht dat bedrag nu terug naar 725.000 euro, wat neerkomt op een half jaarsalaris in zijn laatste actieve seizoen (2005).