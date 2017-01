Vuelta-parcours: 9 aankomsten bergop, met Angliru op voorlaatste dag

De absolute blikvanger is natuurlijk de monsterlijke Angliru, die met stijgingspercentages van 23,5% voor spektakel moet zorgen op de voorlaatste dag.

Ook de Sierra Nevada vormt dit jaar het strijdtoneel voor een korte, maar krachtige etappe. De steile Xorret del Cati en de Cumbre del Sol zijn de andere bergaankomsten die een belletje doen rinkelen.

Het was op de Cumbre del Sol dat Tom Dumoulin na een weerzinwekkende terugkeer Froome oprolde in de slotmeters.

De Ronde van Spanje begint op 19 augustus, met een ploegentijdrit (13,8 km) in Nîmes, Frankrijk. Drie weken later kennen we de opvolger van de Colombiaanse klimgeit Nairo Quintana.