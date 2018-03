De Tour de France voert opnieuw bonificatiesprints in tijdens etappes

Vorig jaar was er wat onvrede over het verloop van de vlakke etappes. Er was geen strijd voor de vroege vlucht, het peloton liet de eerste aanvallers altijd rustig vertrekken. Met saaie wedstrijduren tot gevolg.

Dat wil de Tour-organisatie dit jaar vermijden. "We hebben beslist om weer bonificaties in te voeren tijdens de etappe", zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou. "Dat zal een pluspunt zijn voor de aanvallers."

"Die bonificatiesprints zullen niet noodzakelijk op vlakke wegen liggen, maar wel op strategische plekken. De sprints bevinden zich altijd tussen 30 en 8 km van de streep en er worden 3, 2 en 1 seconden verdeeld aan de top 3."

"Maar vanaf de 10e rit vallen die bonificatiesprints weg, omdat we dan de bergen aansnijden", besluit Gouvenou. De bonificaties moeten de eerste Tour-week dus extra aantrekkelijk maken.