"Hoop dat flandrien als Van Avermaet 1e bolletjestrui verovert op de Muur"

In de Tour van 2019 moeten de renners al in de 1e rit de Muur van Geraardsbergen (na 60 km) temmen. "Ik ben de koning te rijk vandaag omdat we bevestiging hebben gekregen dat de Ronde van Frankrijk over de Muur zal gaan", zegt een dolgelukkige Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen.

"In 2004 passeerde de Tour al eens door Geraardsbergen, maar de Muur lag toen niet op het parcours. In 2019 wel, en daar zal de eerste bolletjestrui uitgedeeld worden."

"We hopen dat die eerste bolletjestrui een doel wordt voor onze flandriens, zoals Greg Van Avermaet. Ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk hoe onze stad zal bruisen tijdens deze rit. Voor een kleine stad als Geraardsbergen wordt dat een feest van onschatbare waarde.”