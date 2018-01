Tour-start in Brussel: passage over de Muur en ploegentijdrit

De Tour trekt volgend jaar over de Muur van Geraardsbergen. De Tour trekt volgend jaar over de Muur van Geraardsbergen.

Morgen wordt het parcours voorgesteld van de "Grand Départ" in 2019 in Brussel. In de 1e rit ligt de Muur van Geraardsbergen, daags nadien wacht een ploegentijdrit. Dat weet RTBF.