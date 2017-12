Nibali: "Ik rijd in 2018 de Tour, voor de Giro pas ik"

Voor Nibali wordt het de 7e keer dat hij naar Frankrijk afzakt na 2008 (19e), 2009 (6e), 2012 (3e), 2014 (1e), 2015 (4e) en 2016 (30e).

"Ik denk er al meer dan een jaar over na. In het eerste jaar van onze nieuwe ploeg wilden we ons nog op de Giro richten", legde de "Haai van Messina" uit vanuit Kroatië.

"In ons tweede seizoen mikken we op de Tour. Het parcours bevalt me: het is gevarieerd en de tijdritten zijn kort."

In 2017 reed Nibali naast de Giro ook de Vuelta. In beide grote ronden stond hij op het podium: 3e in Italië, 2e in Spanje. In de Giro speelt Bahrain Domenico Pozzovivo uit als kopman.