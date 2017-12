"Iedereen is overtuigd dat de Muur in de Tour van 2019 moet"

De Muur in de Tour, dat zou twee keer de Ronde van Vlaanderen in één dag zijn

"Wat ons toen verwonderd heeft, is dat iedereen het erover eens was dat de Muur van Geraardsbergen een plaats zou moeten krijgen in het parcours van 2019."

"We spraken er met organisator Christian Prud’homme en andere hoge pieten, maar ook met Tour-helden als Poulidor en Thévenet. Die mensen keken nu al uit naar een mogelijke Tour-passage over de Muur."

"Al sinds de Tour-start in Antwerpen, meer dan twee jaar geleden dus, zijn we hier mee bezig. Omdat het voor de streek echt de moeite is om ervoor te lobbyen, doen we er alles aan. In 2004 passeerde Tour al eens in Geraardsbergen, weliswaar niet over de Muur, maar het was toen echt op de koppen lopen. Ik omschrijf het wel eens als twee keer de Ronde van Vlaanderen in één dag."