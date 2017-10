Tourbaas: "Kom naar de Ronde van Frankrijk, Tom"

"Kom vooral de Tour, Tom", doet Christian Prud'homme een oproep. "Je mag je meten met een renner met dezelfde kwaliteiten als jij: Chris Froome."

"De Ronde van Frankrijk is de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Je hebt een Franse naam, je bent een Nederlander. De eerste man die ik de Tour heb zien winnen, was Jan Janssen (in 1968, red). Kom naar de Tour: van 7 tot 29 juli."