Cavendish: "Wil het recordaantal Tourritzeges van Merckx verbeteren"

"Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik die etappe had kunnen winnen", vertelde Cavendish aan The Times. "Maar ik geloof dat ik ook nog de beste sprinter ben als ik volgend jaar terugkom. Dat motiveert me om door te gaan."

Cavendish heeft nu 30 ritzeges in de Tour op zijn palmares staan, het record van 34 etappezeges staat op naam van Eddy Merckx. "Dat is zeker een doel voor me. Ik had nooit gedacht dat ik in de buurt zou komen, maar met 30 ritzeges heb ik het record nu toch in mijn vizier."

Cavendish wil in 2020 ook naar de Olympische Spelen in Tokio, waar hij mikt op de gouden medaille in de koppelkoers, het baanonderdeel waarop hij al drie keer wereldkampioen werd.