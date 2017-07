"Deze Tour zal niet met gouden letters in de geschiedenisboeken geschreven worden"

Geen spannende Tour dus, maar misschien biedt de toekomst beterschap. Want we worden - dat is typisch menselijk - moe van mensen die té succesvol zijn. Dat was zo bij Indurain, Armstrong en zelfs Hinault en is nu zo met Froome.

De naam die steeds valt als uitdager voor de Brit is die van Tom Dumoulin. Eén jaar op voorhand wordt er nu al druk op zijn schouders gelegd. Maar het is niet omdat hij de Giro heeft gewonnen dat hij het ook kan klaren in de Tour.

Dumoulin heeft wel één pluspuntje: hij is een goeie tijdrijder. En de geschiedenis heeft bewezen dat je daar goed moet in zijn om de Tour te kunnen winnen. Dat is een sprankeltje hoop.

Dumoulin zegt zelf wel dat hij zijn deelname laat afhangen van het aantal tijdritkilometers in de Tour. Als dat er weer te weinig zijn, twijfelt hij of hij meedoet.