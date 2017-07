Bakelants: "We moeten stoppen met Lance Armstrong te demoniseren"

Jan Bakelants moest in de Tour vooral Bardet helpen. Werden zijn vleugels geknipt door de ploeg? "Ja dat wel, maar het is aangenaam om voor Bardet te werken. Oliver Naesen werd nog het meest gekortwiekt. Voor de positionering was hij enorm belangrijk. Die Fransen zijn heel goeie klimmers, maar als de ruimtes klein worden knijpen ze heel snel de remmen dicht. Oliver moest bij Bardet blijven."

Vooral in de rit naar de Izoard had Bakelants het moeilijk met de ploegtactiek. "Ik zat in de vlucht, maar al van bij de voet werd gezegd dat ik me moest laten uitzakken. Ik vind dat Vuillermoz en Frank daar moeten versnellen en Bardet dan tot bij mij moet springen en dan kan ik nog eens een beurt trekken."

"Ik liet me dan zakken en dan kwam Vuillermoz naast mij rijden. Daar kon ik helemaal niet tegen. Ik vind niet dat ik te hard reed. Die andere mannen reden wel een tempo, maar dat was niet lastig genoeg voor Landa en Kwiatkowski. Toen ik doorging, trokken ze toch bekken.

"Zo moet het gebeuren. Als we wilden winnen, moesten we minstens een minuut pakken. Een keer goed versnellen, dat doet de helpers van Sky pijn. Die motor is zo groot, die doe je niet pijn met vijf of tien minuten 400 watt te rijden."

"Daar is niet achteraf niet over gepraat. Dat is jammer. Had een constructief gesprek kunnen zijn: "Hoe kunnen we dit in de toekomst nog beter doen?"."