Eindwinnaar Froome: "Privilege om voor recordzege te gaan"

"De Champs-Elysées ontgoochelt nooit", vertelde Chris Froome meteen na de aankomst van de laatste etappe. "Dit is een magisch moment. We denken al drie weken aan dit moment. Dit is zo'n beloning. Het is tijd voor een feestje en daar kijk ik naar uit."

Kan Froome deze eindzege vergelijken met zijn vorige overwinningen? "Elke zege was zo uniek en verschillend. Deze overwinning zal herinnerd worden als de meest nipte zege."

Froome kan volgend jaar voor een vijfde eindzege gaan. "Het is een grote eer om in het rijtje met Anquetil, Hinault, Indurain en Merckx genoemd te worden. Het is een privilege om in deze positie te zetten en voor zo'n record te gaan."