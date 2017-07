Sergeant: "Weer net niet vandaag. Tekenend voor onze Tour"

Met een 2e plaats voor André Greipel kwam Lotto-Soudal vandaag weer net te kort voor een ritzege. Ploegleider Sergeant steekt zijn ontgoocheling niet weg maar ziet ook de goede dingen. "Greipel reed een sterke sprint vandaag. Hij zat ver maar kwam op het einde nog sterk opzetten. Spijtig dat we hem niet beter vooraan konden brengen, maar het was een hectische eindfase", reageert Sergeant.

"We waren er weer dicht bij vandaag, maar weer mocht het niet baten. En dat is eigenlijk het verhaal van onze hele Tour." Greipel kon dit jaar voor het eerst sinds lang geen rit op zijn naam schrijven in een grote ronde. "Daarmee komt er een einde aan een mooie reeks. Maar we blijven in hem geloven want hij rijdt de grote rondes ook altijd uit. En ook vandaag, op de laatste dag, reed hij een sterke sprint."