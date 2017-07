Romantiek in de Tour: AG2R-renner vraagt vriendin ten huwelijk

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Fransman Gautier vraagt vriendin ten huwelijk in de slotrit van de Tour Fransman Gautier vraagt vriendin ten huwelijk in de slotrit van de Tour

Victor Campenaerts vroeg Carlien op date in de Ronde van Italië, maar Cyril Gautier ging in deze Tour nog een stapje verder. De Fransman van AG2R vroeg zijn vriendin tijdens de slotrit ten huwelijk. "Caroline, wil je met me trouwen? Ik hou van je", had Gautier op een papiertje geschreven. Het antwoord is voorlopig nog niet bekend.