Van der Schueren: "Renners weten niet wat ze zullen beleven in Parijs"

"We hadden bij het begin van deze Tour 2 belangrijke punten gesteld: we wilden met 9 man Parijs bereiken en wilden een maximum aan visibiliteit behalen. Op die 2 punten hebben we het maximum er uitgehaald", zegt Hilaire Van der Schueren aan Sporza.

"Je moet weten wat je wel en niet hebt. De jongens die bergop kunnen, hebben we in de eerste week niet gezien. De anderen heb ik in het harnas gejaagd, want bergop kunnen ze toch niet meedoen. Maar zij zijn in de bergen nooit in de problemen geraakt."

Wat zal Wanty-Groupe Gobert vandaag nog proberen? "Ik heb aan mijn renners gezegd dat ze niet weten wat ze zullen beleven op de Champs-Elysées. Ik heb hen die belevenis proberen uit te legen. Dat draag je lang mee, zeker je eerste keer. Ik heb hen gezegd dat ze moeten genieten, maar dat ze ook in beeld moeten rijden."