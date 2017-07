Giro én Tour? Landa en Mollema tonen dat het wel kan

Thibaut Pinot verspeelde eind mei nog zijn Giro-podiumplaats in Milaan en was in deze Tour helemaal niet op de afspraak.

Pinot mikte in deze Tour op ritzeges en de bergtrui, maar gaf in de 17e etappe op. FDJ-ploegbaas Madiot liet al snel verstaan dat de dubbel Giro-Tour volgend jaar geen optie meer is.

Wie dan weer niet met een ontevreden gevoel naar huis kan, is Bauke Mollema. De Nederlander van Trek kon de klassementsdruk deze keer bij ploegmaat Alberto Contador leggen, die uiteindelijk faalde.

Maar Mollema redde de Tour van Trek in Le Puy-en-Velay en verrichtte ook nog veel werk voor zijn Spaanse kopman. Mollema zal de Tour afsluiten op een 17e plaats.