De Gendt: "Ontgoocheling zo groot dat ik liever meteen naar huis wil"

Thomas De Gendt strandde ook vorig jaar op de tweede plek. Thomas De Gendt strandde ook vorig jaar op de tweede plek.

Voor Thomas De Gendt, die elf keer in de aanval zat in de Tour, is het een bittere pil om voor de derde keer op rij naast de prijs voor de Superstrijdlust te grijpen. "De bergtrui is voor de beste klimmer, de superstrijdlust voor een renner die elke keer in de aanval ging, toch?"