Van Aert na dagje Tour: "Een grote ronde wil ik zeker eens gedaan hebben"

Wout Van Aert: "Ik wil ooit zo een grote ronde gedaan hebben als renner"

Wout van Aert was vandaag te gast in Vive le Vélo. De wereldkampioen in het veld wil zich ooit testen in een grote ronde, maar weet niet of dat kan in de Tour. "Alles is hier zo groot, dat spreekt me niet echt aan."