Landa lacht (groen): "Ik zal in Parijs moeten aanvallen"

"We zeiden het net nog al lachend: we zullen morgen de sprint moeten aantrekken voor Landa", grapte Servais Knaven bij Sporza. "Het is zo jammer dat hij op 1 seconde van het podium eindigt. Mikel heeft zich 100 procent ingezet."

Sky-ploegleider Knaven had het nog over een breukje in het peloton dat Landa morgen zou kunnen helpen, maar een aanpassing van de UCI-reglementen zal daar een stokje voor steken.

"In ritten die op een massasprint kunnen eindigen worden geen verschillen kleiner dan 3 seconden doorgerekend", luidt de regel. Dat geldt dus ook morgen in Parijs.