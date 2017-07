Bardet houdt 1 seconde over voor podium: "Ik was doodop en ook wat ziek"

Rigoberto Uran snoepte de tweede plaats af van Romain Bardet en noemt dat "de belangrijkste prestatie uit zijn carrière." "Ik heb een rit in deze Tour gewonnen en werd ook al twee keer tweede in de Giro, maar dit sla ik hoger aan."

"In Colombia zijn ze het gewend dat Nairo Quintana het podium in de Tour haalt, maar dat bewijst dat er heel wat wielertalent in Colombia is." Om Froome te verslaan, zullen ze wel nog vroeger moeten opstaan. "Ik weet niet of ik hem in de toekomst zal kunnen verslaan. Zijn team is zo sterk, ze kunnen overal het verschil maken en hebben de koers van start tot finish gecontroleerd."