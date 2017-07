Froome na tijdrit: "Meest felbevochten Tour-overwinning"

"Wat een geweldig gevoel", waren de eerste woorden van Chris Froome, die zonder ongelukken morgen voor de vierde keer de gele trui op het podium in Parijs mag ontvangen.

"Voor de tijdrit stond alles op een zakdoek en alles stond dus nog min of meer op het spel. Of ik druk voelde? Er was natuurlijk druk, maar dat is goed voor mij. Zoiets motiveert me alleen maar meer."

"Ik heb net met mijn vrouw en zoontje gesproken. Ze zijn op weg naar Parijs en ik kan niet wachten om bij hen te zijn."

Hoe hard heeft Froome voor deze eindzege moeten knokken? "Dit is de eindzege waar ik het hardst heb voor moeten vechten. Maar ik wist dat het zo'n strijd zou zijn met deze rivalen en dit parcours."