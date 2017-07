Van Avermaet: "Graag dit seizoen als nummer 1 afsluiten"

"Ik heb er alles aan gedaan om een rit te winnen in deze Tour, maar ik had graag in een ontsnapping gezeten", reageerde Greg Van Avermaet na de tijdrit in de Tour.

"Ik heb gedaan wat ik moest doen. In Rodez werd ik geklopt door iemand die beter was (Matthews, red). En voor de rest eindigde ik 3 keer in de top 10. Maar ik ben nooit echt in een ontsnapping geraakt."

Wat zijn de najaarsdoelen van Van Avermaet, de leider in het WorldTour-klassement? "Het is belangrijk om WT-punten te pakken. Als Froome de Tour wint, blijf ik nog leider."

"Die Canadese koersen liggen me en leveren enorm veel punten op. Als ik daar goed presteer, dan kan ik het jaar misschien afsluiten als beste renner van de wereld."