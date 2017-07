Vermote: "Ik laat alles bezinken en neem de juiste beslissing na de Tour"

Vermote weet nog niet waar hij de komende jaren fietst. Vermote weet nog niet waar hij de komende jaren fietst.

Julien Vermote reed zich in deze Tour in de kijker. Er wordt flink aan de mouw getrokken van de werkmier van Quick-Step Floors, maar Vermote heeft nog geen beslissing genomen. "Ik ben in mijn carrière op een punt gekomen waarbij het belangrijk is om de juiste beslissing te nemen."