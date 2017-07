Retour 23 juli 2004: Armstrong leert Simeoni een lesje

Filippo Simeoni, intussen 45, fietste niet meteen een indrukwekkend palmares bij elkaar. Simeoni werd wel Italiaans kampioen in 2008, maar was vooral niet de meest geliefde renner in het peloton.

Simeoni raakte begin deze eeuw in opspraak in een dossier rond de omstreden dokter Michele Ferrari. De Italiaan gaf toe dat hij verboden producten had gebruikt en minimaliseerde de rol van dokter Ferrari geenszins.

Dat zinde Lance Armstrong allesbehalve. De Amerikaan werkte ook samen met Ferrari en werd dus indirect ook gelinkt aan de dopingaffaire. Armstrong noemde Simeoni daarop "een leugenaar", waarna Simeoni in een rechtszaak zijn gram probeerde te halen.