Froome vs. Bardet en Uran: wat zeggen de vorige tijdritten?

Chris Froome en Romain Bardet vochten al 12 "tijdritduels" uit. De laatste ontmoeting op de tijdritfiets dateert natuurlijk van de openingsdag van deze Tour.

Froome werd toen 6e op 12 seconden van Geraint Thomas, Bardet moest als 63e 39 seconden prijsgeven op Froome. In de voorbije Dauphiné moest Bardet dan weer 1'16" toestaan op Froome.

Qua resultaat zouden de tijdritten uit de vorige Tour Bardet een duwtje in de rug moeten geven, maar zijn 5e plaats in de lastige tijdrit naar Megève (op 42" van winnaar Froome) en zijn 29e plaats in La Caverne du Pont-d'Arc (op 2'49" van nummer twee Froome) geven toch een vertekend beeld.

Toch werd Froome al twee keer "geklopt" door Bardet: in de proloog van de Ronde van Romandië vorig jaar en in de tijdrit in Romandië in 2015.

Conclusie: op een lastig en niet al te lang parcours kan Bardet de schade min of meer beperken. Het rondje in Marseille is niet al te lang (22 km), maar zal voor Bardet wellicht niet zwaar genoeg zijn om Froome echt het vuur aan de schenen te kunnen leggen.