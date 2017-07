Naesen dolblij met snoepjes, De Gendt kiest voor Orval

Zelfs in de bevoorradingszone is het met de streep in zicht één groot spektakel. Ten minste als theatermaker Wilfried de Jong voor commentaar zorgt. Met volle overgave bracht hij de Michel Wuyts in zich naar boven om commentaar te leveren voor Vive le Vélo. Misschien zelfs iets te passioneel, want het leverde hem een berisping op van de UCI.