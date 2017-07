Help De Gendt of Pauwels aan de prijs voor de Superstrijdlust!

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) was maar liefst 1.200 kilometer in de aanval te vinden in deze Tour. De prijs voor de Superstrijdlust zou dan ook een mooie bekroning zijn voor het aanvalswerk van onze landgenoot. In Vive le Vélo deed hij een oproep om hem aan de trofee te helpen. Maar hij krijgt onder meer de concurrentie van Serge Pauwels.