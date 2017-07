Tour van Backaert: "Wat ik zal doen als ik thuiskom? Rustig op de boerderij rondlopen"

Hoe blikt Backaert nu terug op zijn Tour? Had hij gedacht dat het zo zwaar zou zijn? "De eerste week viel vrij goed mee, maar nu is het echt zwaar. Ik zat in drie ontsnappingen en net op die dagen had het peloton een snipperdag. Die heb ik dus gemist. Misschien is het daardoor nu ook wel zo moeilijk."

"Ik kijk echt wel uit naar mijn thuiskomst. Het eerste dat ik zal doen? Nog eens rustig op de boerderij lopen. Hier is altijd en overal volk. langs de kant van de weg, in de hotels. Eigenlijk heb je geen enkel moment echt rust."

Of het nog zo rustig wordt voor Backaert is nog de vraag want hij heeft wel behoorlijk wat aan populariteit gewonnen. "Dat merk ik wel. Ook de naambekendheid van de ploeg is al serieus omhoog gegaan. Maar dat is zeker goed met het oog op volgend jaar. De ploeg kan nu een stapje hoger zetten. Alle sponsors zijn heel tevreden en ook voor de zoektocht van nieuwe sponsors is dit ideaal."

"Of ik volgend jaar de Tour rijd? Ik hoop het. Als het van mij afhangt zeker. Het was een supermooie ervaring. Hopelijk worden we weer uitgenodigd en hebben we ons niet voor niets elke dag in de kijker gereden."