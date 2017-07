Retour 22 juli: Museeuw houdt Olaf Ludwig af op de Champs-Elysées

De verdere loopbaan van de "Leeuw van Vlaanderen" hoeft geen al te grote uitleg. Met één wereldtitel en drie overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ontpopte hij zich vooral op iets latere leeftijd tot een van de beste eendagsrenners ter wereld.

Tom Steels deed het kunststukje van Museeuw op de Parijse boulevard al in 1998 na, maar het was toch vooral Tom Boonen die in de voetsporen van de voormalige wereldkampioen zou treden. Boonen won in 2004 op de Champs-Elyséées en zou één jaar later doorstomen naar winst in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap in Madrid.

De laatste Belg die in Parijs aan het langste eind trok, was Gert Steegmans. Hij toonde zich in 2008 net iets sneller dan Gerald Ciolek en Oscar Freire.