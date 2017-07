Froome voor tijdrit: "Dat klimmetje op het parcours ligt me wel"

Ook Chris Froome wist dat deze etappe een uitgelezen kans was voor de klassementsrenners om weer wat energie in de benen te krijgen. "Voor degenen die hebben afgezien in de Alpen, is dit een ideale rit om te recupereren."

De tijdrit van morgen wordt cruciaal. Froome woont zelf in Monaco en was enkele kilometers verderop in Marseille al meermaals te vinden op het tijdritparcours. "Ik ben er inderdaad al een paar keer geweest. Het is een snelle omloop. Niet zo technisch en voor iemand met kracht in de benen."

"Mannen als Tony Martin en Primoz Roglic zullen wellicht om de dagzege strijden. Al zal het ook op dat laatste restje kracht in de benen aankomen. We komen ook net uit de Alpen, om dan meteen op de tijdritfiets te springen. Dat is een heel andere gewaarwording, die overgang wordt belangrijk."

"En het klimmetje naar Notre-Dame La Garde (1,2 km aan 9,1%, red) ligt me wel. Ik ben me er van bewust dat ik als grote favoriet start en dat ik eigenlijk alles te verliezen heb. Ik hoop dat ik geen slechte dag heb, maar ik weet dat de benen aanwezig zijn. Hopelijk komt de rest dan vanzelf in orde."