De Gendt: "Ik moest alleen gaan, maar het parcours lag mij niet"

Met drie Belgen in de top tien van de rituitslag deden onze landgenoten het op de nationale feestdag meer dan behoorlijk. Toch had een etappezege de kers op de taart geweest, maar die ontbrak ook voor Thomas De Gendt.

"Ik moest wegrijden om te winnen, want de finale was op maat voor mannen met snelheid. Die zit er bij mij niet echt in. Ik zette mijn sprint voor de derde plaats van ver in, maar dan zie je dat die anderen een punch hebben waarover ik niet (meer) beschik."

"De finale was misschien ook niet zwaar genoeg voor mij, want om te winnen moest ik eigenlijk alleen aankomen. Of ik tegen de Belgen heb gereden? Ach, het maakt niet uit welke nationaliteit iemand heeft. Als renner kijk je naar het truitje, bij de anderen is dat ook zo. Zij denken niet aan De Gendt, maar aan een renner van Lotto Soudal."

De Gendt zat opnieuw mee voorin en was daar vandaag naar eigen zeggen verbaasd over. "De bedoeling was om een klein groepje te laten rijden en om dan de vlucht te controleren voor André Greipel. Hij wou vandaag heel graag sprinten. Maar als je weet dat de helft van het peloton vandaag in de ontsnapping wil, dan wordt zoiets moeilijk."

"Ik zat eigenlijk het tempo te drukken, maar plots ging de snelheid de hoogte in. Ik keek achterom en zag dat er een gat was. Zo waren we dus plots weer weg."