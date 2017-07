Keukeleire: "We hadden het in de bus nog over die rotonde, maar ik was het vergeten"

Met drie Belgen in de kopgroep zag het er lange tijd rooskleurig uit op onze nationale feestdag. Jens Keukeleire kwam het dichtst bij een eerste Belgische ritzege in deze Tour, maar stuitte op een beresterke Boasson Hagen.

"Dit is een gemiste kans, maar goed. Ik heb me geamuseerd vandaag, het was leuk om koers te maken. Ik voelde me echt goed en dat kan niet iedereen zeggen na drie weken. Met Boasson Hagen wint er natuurlijk ook niet zomaar iemand, hij was de beste vooraan."

Hagen ging op een slinkse manier solo. "We hadden het vanmorgen nog in de bus over die rotonde. Je zat er beter rechts, maar daar was ik niet echt mee bezig. Ik kende de finale en het was pas toen we op die rotonde zaten dat ik het door had."

Keukeleire schudde op 60 kilometer van de meet een eerste keer aan de boom. "Ik had wat schrik voor het klimmetje, maar het was niet zo zwaar. De anderen gaven me ook geen ruimte, maar in het licht van het hele verhaal maakte dat niets uit."

"Met Albasini had ik een goeie ploegmaat mee voorin. Maar als Boasson Hagen gaat, dan weet je dat je hem maar beter geen tien meter geeft. Ik had wel graag eens tegen hem gesprint, helaas."