LeMond: "Ik hoop dat er ooit een Tour zonder oortjes komt"

Hoe kan LeMond dat verklaren? "Sky was de voorbije jaren zeer dominant. Dat intimideert iedereen. Niemand weet waar hij fysiek staat."

"En op Froome na heeft niemand een winnaarsmentaliteit. In mijn periode probeerden renners liever alles en werden ze liever 10e dan 2e. Contador is zo'n vechter. Quintana heeft dat ook, maar was niet goed genoeg in deze Tour."

"De klassementsmannen in deze Tour zijn zeer timide. Kijk naar Porte, die Aru ging afremmen na het gebaar van Froome. Froome was misschien wel een drinkbus gaan halen. Als sponsor zou ik furieus zijn dat mijn renner zo'n gentleman is."