Sunweb-manager over successen: "Dit is absoluut niet de nieuwe standaard"

Sunweb mag zijn voet meer dan naast die van Quick-Step zetten. "Maar het heeft geen zin om te vergelijken wat mooier is. Het gaat ook over hoe je het beleeft, waar je vandaan komt en welke verwachtingen je hebt", legt manager Iwan Spekenbrink aan Sporza uit.

"Vier ritzeges en twee truien: dat was niet onze verwachting. We zijn een ploeg die groeit en soms heb je momenten waarop alles samenvalt. Dat gebeurt nu in de Tour."

"We moeten vooral rustig en bescheiden blijven. Dit is absoluut niet de nieuwe standaard. Het gevaar zit in elke hoek. Laten we een beetje genieten, maar laten we vooral waakzaam zijn."