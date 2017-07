Kritische Merckx: "De Tour mag toch beter uitgetekend worden"

Herman Van Holsbeeck was met Eddy Merckx en Justine Henin te gast bij Wanty-Groupe Gobert. “Ik moet bekennen dat ik zwaar onder de indruk ben”, vertelde Van Holsbeeck, die voor het eerst naar de Tour afzakte.

“Als je deze organisatie ziet: dit is een wereldevenement. Ik ben onder de indruk van hoe de mensen hier zijn. Als je Club-Anderlecht of Anderlecht-Club in het voetbal hebt, dan ben je tegen Club of Anderlecht. Hier is het echt een feest.”

Ook de bereikbaarheid van de sporters vormt een groot verschil met het voetbal. “Dit is veel toegankelijker. In onze sport worden voetballers meer en meer afgeschermd. Ondanks zijn status kan Eddy Merckx door iedereen aangeraakt worden.”