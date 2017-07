Sky zal tijdrituitrusting weer gebruiken, maar wat met gele Froome?

Team Sky domineerde de tijdrit in Düsseldorf op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk. Het plaatste liefst 4 renners in de top 10, maar achteraf was er ophef over de outfit van de Sky-renners.

Op de armen en schouders zaten stroken met bolletjes, die Froome en co een aerodynamisch voordeel zouden opleveren. Er werd geopperd dat de tijdritpakken niet reglementair zijn, maar de UCI zag er geen graten in.

Rod Ellingworth, performance manager bij Sky, bevestigt bij L'Equipe dat Sky de pakken morgen opnieuw zal gebruiken. "Net zoals in de Giro", klinkt het.

Chris Froome zal wellicht geen beroep kunnen doen op het snufje van zijn werkgever. Als leider in het klassement zal de gele trui een outfit moeten dragen van Le Coq Sportif, de sponsor van de Tour.