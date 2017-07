Contador na laatste bergrit: "Niet de Tour waar ik op gehoopt had"

Alberto Contador zal na zondag niet meer als renner terugkeren naar de Tour de France. De Spaanse ex-winnaar kon in deze editie nooit aanspraak maken op een knalprestatie. Contador kwam meermaals ten val, maar kon ook bergop het tempo van Froome en co niet volgen.

Contador kan zijn laatste Tour nog net afsluiten met een top 10-plaats, maar dat was niet het resultaat waar hij enkele weken geleden aan gedacht had. "Het klopt dat dit niet de Tour is waar ik op gehoopt had", reageert Contador bij Cyclingnews.com.

"Misschien is dit mijn slechtste Tour als je naar de overwinningen kijkt, maar niet op het vlak van voldoening. Woensdag (Contador deed een gooi naar de ritzege met een lang offensief, red) kreeg ik zoveel steun van het publiek."

"Ik weet dat de sponsors liever overwinningen willen, maar zo'n aanval levert ook publiciteit op. En het was een etappe waar iedereen van genoten heeft. Daar ben ik trots op."