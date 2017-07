Bronchitis speelde Aru parten: "Ik wou meer dan de 5e plaats"

Fabio Aru toonde zich afgelopen maandag op de rustdag nog vrij optimistisch over zijn kansen om Chris Froome te bedreigen. De Italiaan begon als nummer 2 aan het tweeluik door de Alpen met een achterstand van slechts 18 seconden op gele trui Froome.

Woensdag besefte Aru dat hij de Tour niet zou winnen, gisteren verspeelde de Italiaan wellicht ook een podiumplaats. Aru sleepte zich naar de top van de Izoard en zakte naar de 5e stek in het klassement, op 1'55" van Froome.

"Nadat ik mijn gele trui vorige week verloren had, heb ik enkele moeilijke dagen gehad. Ik voelde me niet zo goed", vertelde Aru aan onder meer Cyclingnews.com. De Italiaan zou met bronchitis kampen.

"We zitten aan het einde van de Tour. Fysieke problemen zijn dan een deel van deze sport. Dat moet je gewoon aanvaarden. Een 5e plaats is niet slecht, maar ik wou natuurlijk meer bereiken in deze Tour."