Vive le Vélo: Cappelle rijdt Izoard op met plooifiets, Van Vleuten is sneller dan Bardet

Haalde Wannes Cappelle de top met zijn plooifiets? Haalde Wannes Cappelle de top met zijn plooifiets?

Zanger Wannes Cappelle en ex-renner Leo van Vliet waren gisteren de gasten van Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo. Wij verzamelden de beste fragmenten. Zo leerden we Nicholas Roche en Annemiek van Vleuten beter kennen en zagen we Cappelle de Izoard oprijden. Of toch niet helemaal?