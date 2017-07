De Gendt: "De Superstrijdlust kan ik op mijn buik schrijven"

Serge Pauwels was voor de tweede dag op een rij mee in de aanval. "Ik had deze Tour betere benen dan 2 jaar geleden. Maar toen liet Sky de vluchters vaak rijden, zodat ik vaker een mooie uitslag kon rijden."

"Ik ben toch tevreden over mijn Tour. Ik heb me 3 weken heel goed gevoeld. In het eerste deel zat de Tour te veel op slot, zodat ik mijn goeie benen niet kon verzilveren. In de laatste week heb ik mij wel kunnen laten zien."