Bergkoning Barguil: "Een droom die werkelijkheid wordt"

Laurens Ten Dam kwam hoofdschuddend over de finish. "Van ongeloof", zegt de Nederlander. "Ik wist dat Warren goed was, maar wat hij hier vandaag klaarspeelt is gewoonweg niet te vatten. Hij laat vandaag zien wat de échte Warren waard is. Na zijn val in Romandië was het twijfelachtig of Warren überhaupt ging kunnen meedoen, en nu presteert hij dit. Een ware bergkoning."

"We hoopten om Warrens top 10 plaats te verzekeren en om een mooi resultaat te rijden vandaag. Dat is ons allebei gelukt. Een fantastische Tour die we hier met Sunweb neerzetten", aldus een glunderende Ten Dam.