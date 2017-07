Retour 21 juli 1986: Hinault en LeMond "broederlijk" op Alpe d'Huez

Dag op dag 31 jaar geleden, op 21 juli 1986, moeten de renners van Briançon naar Alpe d'Huez. Hinault neemt LeMond op sleeptouw en samen ondernemen ze een lange ontsnappingspoging. Die eindigt bovenop Alpe d'Huez, waar de twee arm in arm over de streep bollen.

Alles lijkt in de beslissende plooi te liggen, maar na de race laat ritwinnaar Hinault doodleuk optekenen dat de Tour nog niet is gereden. Er wordt ineens getwijfeld aan zijn bedoelingen, zeker aangezien de Fransman het volle pond geeft in de tijdrit in Saint-Etienne.

De Tourzege van LeMond komt evenwel niet meer in het gedrang - de Amerikaan houdt in Parijs ruim 3 minuten over op Hinault.