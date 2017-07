Vandenbergh: "Normaal gezien maak ik eind augustus mijn comeback"

Het is onmogelijk om dit jaar nog voor de prijzen te rijden als je 7 weken niet gefietst hebt

"Daarna heb ik bij mijn ouders verbleven, omdat ik nog veel vergat. Als je iets tegen mij zei toen ik in het ziekenhuis lag, was ik dat 5 minuten later al weer vergeten."

"Maar na 6 weken kon ik toch weer op de rollen rijden en sinds 2 weken kan ik nu weer trainingstochtjes maken. Gisteren heb ik nog zo'n 4 uur gereden. Het gaat goed."

"Voor dit jaar stel ik mij geen doelen meer. Dit is een verloren jaar. Het is onmogelijk om nog voor de prijzen te rijden als je 7 weken niet gefietst hebt."

"Normaal gezien maak ik eind augustus mijn comeback in de Ronde van Poitou-Charentes. Als ik een paar wedstrijden kan rijden in september en oktober kan ik goed de winter in."